Kompanija Ferrero pokrenula je reklamnu kampanju u pokušaju da ubijedi potrošače da njihovi proizvodi, na čelu sa Nutellom, nisu kancerogeni i da su bezbjedni.

Proizvođač Nutelle, bori se protiv optužbi da palmino ulje koje koriste u njihovoj čokoladi i kremu od lješnika može da izazove rak.



U maju, evropski organ za kontrolu hrane upozorili su da kontaminant koji se nalazi u jestivom obliku može da bude kancerogen. Oni su upozorili da čak i umjereno konzumiranje ove supstance može da predstavlja rizik za djecu, dodajući da se ni male količine ne mogu smatrati bezbjednim.



Palmino ulje nalazi se u stotinama brendova ove kompanije, ali je Nutela do sada izazvala najveću buru reakcija kod potrošača. Nekoliko trgovinskih lanaca u Italiji i supermarketa bojkotovali su ove proizvode zbog predostrožnosti.



Kao odgovor na ove optužbe, Ferero je pokrenuo reklamnu kampanju pokušavajući da ubijedi kupce da su njihovi proizvodi bezbjedni.

Ferero insistira da zadrži palmino ulje u svojim proizvodima, uprkos optužbama da ono nije bezbjedno, jer kako kažu, riječ je o kvalitetu ne o cijeni.

Ova supstanca se, kako su objasnili, koristi da bi se dobila jedna glatka tekstura, koju je nemoguće postići korišćenjem drugih ulja.



- Pravljenje Nutele uz pomoć drugih ulja dovelo bi do zamjene originalnog proizvoda, to bi bio korak unazad - rekao je menadžer nabavke u Fereru.



Ferero bi mogao da koristi suncokretovo ulje, ili ulje repice, ali bi to povećalo troškove pravljenja ovog proizvoda za čak 22 miliona dolara, izračunao je Reuters. U Fereru nisu potvrdili ove brojke, jer nisu bili dostupni za komentar.



Strahovi su nastali jer se jedinjenje iz palminog ulja, kada se u obradi zagrijava na 200 stepeni Celzijusa, postaje štetno po bezbjednost.





Biznis.ba