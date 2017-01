T. C.

Mercedesu je pripalo zvanje najprodavanijeg proizvođača luksuznih automobila u Sjedinjenim Državama, pošto je u 2016. nadmašio ostale rivale uključujući i BMW koji je titulu najtraženijeg osvojio 2015. godine.

Iako je 2016. isporučio više automobila u SAD od drugih premijum proizvođača (340.237), zanimljivo je da je Mercedes u stvari zabilježio mali pad prodaje (-0,8%) u poređenju sa 2015. godinom.



Kada se analiziraju podaci o prodaji konkurentskih brendova, vidi se da je Mercedes do titule došao zahvaljujući značajnom padu isporuka BMW-a (prodao 313.174 automobila uz pad od 9,5 odsto u odnosu na 2015). Ovako veliki pad prodaje BMW-a doveo je do toga da "bavarski proizvođač" završi tek na trećem mjestu u SAD.



Drugi je japanski Lexus, sa 331.228 isporučenih automobila, iako je i on zabilježio manju prodaju (-3,9%) u poređenju sa 2015. Jedini proizvođač od njemačke premijum trojke koji je u 2016. upisao rast prodaje na tržištu Sjedinjenih Država je Audi koji je isporučio 210.213 vozila, uz rast od 4 odsto.



SAD su i dalje jedno od najvažnijih tržišta za proizvođače luksuznih automobila, koji se već godinama utrkuju ko će prodati više vozila u toj zemlji.





Biznis.ba / NN