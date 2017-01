T. C.

Na vrhu rang liste najsigurnijih aviokompanija, koju je sačinio Centar za evaluaciju podataka o nesrećama putničkih aviona, našao se Cathay Pacific iz Hong Konga. Od evropskih kompanija najbolji je holandski KLM.

Prema rezultatima studije na drugom mjestu rang liste je Air New Zealand, zatim slijede kineski Hainan Airlines, Qatar Airways i na petom mjestu KLM. Tajvanska kompanija Eva Air je na šestom mjestu, a zatim su se na ljestvicu uvrstili Emirates, Etihad Airways, Qantas (Australija), Japan Airlines, All Nippon Airways i njemačka Lufthansa.



Studiju je naručio industrijski časopis Aero International, a detaljni rezultati će biti objavljeni 18. januara. Kako su napisali autori, pozitivan trend u avionskoj sigurnosti nastavljen je u 2016. godini, o čemu svjedoči i relativno mali broj avio nesreća. Oni su istakli da je 60 najvećih aviokompanija prijavilo nesreće, ali da je to rezultiralo samo materijalnom štetom, objavila je njemački novinska agencija dpa.



Rezultati se temelje na kombinaciji evidencije aviokompanija i ukupnog broja nesreća i poginulih u periodu od 30 godina. Centar za evaluaciju podataka o nesrećama aviokompanija prošle godine je zabilježio ukupno 321 žrtvu avionskih nesreća, a holandska Mreža za sigurnost avijacije 325.



Razlika u brojkama je zbog različitih kriterija. Centar je u statistiku uključio avione koji teže više od 5,7 tona i imaju najmanje 19 sjedala, a Mreža za sigurnost u avijaciji je uzela u obzir avione sa 14 ili više mjesta. Vojni avioni se ne uzimaju u obzir ni u jednom slučaju.





Biznis.ba