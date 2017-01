Prošla godina je bila jedna od najsigurnijih historiji avijacije, piše CNN. Uprkos velikim nedaćama u ovoj oblasti, broj avionskih nesreća je bio u stalnom padu u proteklih 20 godina.

A za one koji i dalje žele analizirati taj teren, u nastavku pogledajte godišnju listu najsigurnijih aviokompanija prema izboru AirlineRatings.com.



Ove godine avijacijski analitičari za izbor prvog mjesta najsigurnijih kompanija na svijetu, u obzir su uzeli zaštitu putnika.



I već četvrtu godinu za redom, australijski prijevoznik Qantas vodi ispred 425 aviokompanija kada je riječ o sigurnosti u avijaciji. AirlineRatings.com, web stranica koja je pokrenula svoj godišnji popis 2013. godini, saopćila je da se Qantas i dalje ističe u poboljšanja sigurnosti i operativne izvrsnosti i to bez smrtnih slučajeva u protekloj godini.



Nakon Qantasa, dalje slijede aviokompanije: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Scandinavian Airline System,, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin Atlantic i Virgin Australia.



"Na top listi 20 najsigurnijih aviokompanija su uvijek na čelu sigurnosne inovacije, operativna izvrsnost i pokretanje više naprednih zrakoplova kao što su A350, 787 i 777X", kazao je urednik AirlineRatings.com Geoffrey Thomas.



Ali, kada je riječ o svjetskom lideru, u to i dalje nema sumnje - Qantas je na prvom mjestu, smatra Thomas.



Organizacija je također imenovala top deset low-cost aviokompanija za 2016. godinu. To su, abecednim redom: Aer Lingus, Flybe, HK Express, JetBlue, Jetstar Australija, Jetstar Aziji, Thomas Cook, Virgin America, Vueling i Westjet.



