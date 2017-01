Legalna prodaja marihuane naprosto cvjeta u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i širom Sjeverne Amerike.

Prema pisanju Mashablea, prodaja marihuane u Sjedinjenim Američkim Državama narasla je na godišnjem nivou do vrtoglavih 5,56 milijardi eura. Također, na cijelom kontinentu prodaja legalne marihuane tokom protekle godine narasla je do vrijednosti od 6,4 milijarde eura.



Riječ je o skoku od oko 30 posto kada je riječ o cijelom kontinentu, prenosi Forbes. U SAD-u prodaja je tokom 2015. godine prešla 5,2 milijarde eura tako da je veći dio rasta zapravo smješten u Kanadi.



Tokom 2014. godine prodaja legalne marihuane u SAD-u došla je do 4,4 milijarde dolara.



Prema procjeni saopćenja organizacije Arcview Market Research, prodaja marihuane u Sjevernoj Americi će do 2021. godine dostići vrijednost od gotovo 20 milijardi eura.



Prodaja marihuane najveću je zaradu kreirala u državi Colorado - čak jednu milijardu dolara.







Biznis.ba