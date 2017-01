T. C.

Kada je lansiran 2005. godine, Airbusov avion A380 predstavljen je kao letjelica 21. vijeka. Više od deset godina kasnije čini se da projekat evropskog proizvođača nije urodio plodom.

Sa kapacitetom većim od 850 putnika, Airbus A380 predstavljao je nadu za rješenje problema sve veće potražnje u najvećim aerodromima svijeta. Ipak, sve pada u vodu kada se podsjetimo da je Airbus od 2005. godine prodao samo 350 jedinica velikog aviona, prenosi BBC.



Cilj je bio prodati 1.200 letjelica do 2025. godine. Najznačajniji kupac je Emirates Airlines, ali su američke kompanije okrenule leđa najvećem putničkom avionu na svijetu i zbog toga se nijedan ne nalazi na najprometnijoj ruti New York - London.



"Evolucija avijacije je puna slijepih ulica, dizajnerskih odluka i koncepata koji jednostavno nisu dobili onoliko pažnje i potražnje koliko je bilo planirano. Za 20 godina ćemo se okrenuti i reći 'bila je to dobra ideja, ali svijet ju nije trebao'", rekao je Simon Calden, stručnjak u polju avijacije.



Roditeljska firma Airbusa, Airbus Group, davala je naznake o mogućem obustavljanju proizvodnje A380 ili poboljšanju aviona, što uključuje dodatno povećanje trupa zbog navodne potražnje za još većim letjelicama.



Ipak, nije jasno kako će se veća verzija A380 prodavati bolje od originala.





Biznis.ba / Klix.ba