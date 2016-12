Predstavnik Ikee za jugoistočnu Evropu, Vladislav Lalić izjavio je da će u januru i februaru Ikea raspisati konkurs za zapošljavanje još 250 radnih mjesta.

Kako je naveo, do sada je u Ikei zaposleno 50 ljudi.



Lalić je rekao da dinamika radova ide dvije nedjelja prije roka.



On je dodao da očekuje da objekat i pripadajuća infrastruktura budu završeni do kraja maja 2017. godine.



Lalić je dodao da se Ikeina robna kuća gradi po najsavremenijim standardima održivog razvoja.



On je kazao da se paralelno sa izgradnjom robne kuće radi na izmještanju naplatne rampe i završetku kraka vodovoda Makiš-Mladenovac.





Biznis.ba