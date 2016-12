Odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, tzv. Brexit, ovu će ostrvsku državu do 2030. godine koštati čak 55 milijardi funti!

To tvrde u Institutu za istraživanje javne politike (IPPR), organizaciji koja je uradila opsežnu analizu, koja je objavljena danas. U njoj se navodi da će Velika Britanija zbog Brexita trpiti stalne negativne posljedice koje će se odražavati kroz pad životnog standarda, sve lošije usluge, manje investicija...



Prosječna britanska porodica godišnje će imati najmanje 1.700 funti prihoda, naglašava se u analizi.



Najavljuje se i drastičan pad vrijednosti funte, koja trenutno vrijedi 1,17 eura, a već će od nove godine ona pasti na 1, 16 eura.



IPPR najavljuje da će se do 2030. godine udvostručiti broj ljudi kojima će trebati socijalna pomoć države i da će Velika Britanija za te potrebe morati izdvojiti 13 milijardi funti. Najavljuju se i značajno veći problemi s gojaznošću, a drastično će se pojačati jaz između bogatih i siromašnih.



Zanimljivo je da analitičari Instituta prognoziraju da će se broj stanovnika „obojene boje kože“ do 2030. godine popeti na 21 posto, a 20 godina kasnije već 33 posto ukupnog stanovništva Velike Britanije.



Mathew Lawrence, vođa tima istraživača IPPR-a izjavio je da će te promjene dovesti do „preoblikovanja Velike Britanije, često na radikalne načine“.





Biznis.ba / Avaz