Donald Trump

Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sa predstavnicima kompanija Boeing i Lockheed Martin dogovorio je da novi predsjednički avion Air Force One bude jeftiniji od četiri milijarde dolara.

Trump se u saveznoj državi Florida u gradu Palm Beachu sastao sa generalnim direktorom kompanije Boeing Dennisom Muilenburgom i direktoricom kompanije Lockheed Martin Marillyn Hewson.



Na sastanku sa predstavnicima dvije firme, koje je Trump proteklih dana kritikovao zbog skupih programa aviona Air Force One i F-35, prisustvovalo je i 10 zvaničnika Pentagona.



Generalni direktor Boeinga Dennis Muilenberg nakon sastanka je za medije kazao kako je Trumpu dao "privatno obećanje" da će predsjednički Air Force One koštati manje od četiri milijarde dolara.



Trump je prije dvije sedmice putem društvene mreže Twitter poručio kako će Boeingov naredni Air Force One 747 koštati više od četiri milijarde dolara, na što je rekao da "cijena gubi kontrolu", te poručio kako će narudžba biti otkazana.



Direktorica Lockheed Martina Marillyn Lewson nije željela odgovarati na pitanja novinara, no naknadno je istakla kako je sastanak sa Trumpom bio plodonosan.





Biznis.ba / AA