Foto: Ilustracija

Indijska ekonomija nadmašila je britansku po prvi put u više od 100 godina i trenutno je šesta ekonomija svijeta po obimu BDP-a iza Sjedinjenih Država, Kine, Japana, Njemačke i Francuske. Ta historijska prekretnica simbol je indijskog rapidnog ekonomskog rasta, i nasuprot njemu, usporavanja rasta britanske ekonomije nakon Brexita, pišu novine Foreign Policy.

S ekonomskog aspekta to je bila ključna godina za Indiju. U februaru je nadmašila Kinu kao najbrže rastuća svjetska ekonomija. A u oktobru je Međunarodni monetarni fond prognozirao da će Indija zadržati tu titulu u doglednoj budućnosti - prognoziran je rast indijskog BDP-a za 7,6 posto u 2017. godini.



- Indija može imati veliku populacijsku bazu ali to je i veliki podsticaj - izjavio je u ovoj sedmici Kiren Rijiju, indijski državni ministar za unutrašnju politiku.



Prognoziran je rast BDP-a Velike Britanije, nekadašnjeg indijskog kolonijalnog vladara, za samo 1,8 posto u 2016. i za 1,1 posto u 2017. godini. Otkako je glasala u korist odlaska iz Evropske unije u junu, što bi moglo dovesti do napuštanja unosnog evropskog zajedničkog tržišta, britanska ekonomija i valuta suočili su se s problemima, piše Forerign Policy.



