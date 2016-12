T. C.

Kompanija Boeing najavila je da će smanjiti broj radnih mjesta na svojim komercijalnim linijama, te će nastaviti s otpuštanjem i u 2017. godini navodeći kao razlog smanjenje prodaje i tešku konkurenciju.

Američki proizvođač aviona smanjit će radnu snagu u većem dijelu firme za osam posto do kraja ove godine. Do kraja januara bez posla će ostati 6.600 osoba, a u martu 4.000 osoba.



Direktori Boeing grupacije izrazili su zabrinutost da avionska industrija ide ka dnu. Američki proizvođač je rekao kako će usporiti proizvodnju 777, jednog od modela koji im je donosio najviše novca, do augusta 2017. godine. Proizvodit će samo pet aviona mjesečno, a neke poslove će potpuno prekinuti raditi.



Također, radit će se na rezanju troškova.



Niska cijena benzina i ekonomski metež daju manji poticaj za trgovinu sredovječnim modelima po cijeni novih koji su efikasniji jer štede gorivo.





Biznis.ba / Klix.ba