Foto: Klix.ba

Ateca je donijela SEAT-u veliko međunarodno priznanje kao "Best Buy automobil Europe 2017" po izboru žirija AUTOBEST, jednog od najprestižnijih na starom kontinentu.

Ova nagrada je garancija razvoja kompanije i velikog truda u prisustvu i konsolidaciji SEAT-a na najvažnijim tržištima s najvećom proizvodnom ofanzivom u svojoj istoriji i pokretanju četiri modela u 18 mjeseci: Ateca, već prisutna na tržištu, Leon, prve isporuke početkom 2017. godine, peta generacije Ibize i nova SEAT Arona crossover, koji će također doći iduće godine.



"Ateca ima za cilj da stvori prekretnicu za SEAT. Ulazimo u novi segment sa proizvodom koji nudi odlično iskustvo mobilnosti za naše klijente i zaista predstavlja naš DNK. Ateca pozitivno doprinosi da se brend etablira na viši nivo. Ova nagrada potvrđuje da smo na pravom putu", rekao je Luca de Meo, predsjednik Uprave SEAT-a.



U svom šesnaestom izdanju, AUTOBEST žiri ukazao je na niz faktora koji čine Atecu Best Buy opcijom za kupce: dizajn, udobnost, lakoća upravljanja u vožnji, vrijednost za novac te usluge prodajne i servisne mreže.



Nakon testiranja u Italiji krajem novembra, Ateca je izabrana kao favorit u odnosu na ostala četiri finalista od strane žirija, specijaliziranih novinara koji predstavljaju 31 zemlju koje daju svoj finalan glas za ovu prestižnu evropsku nagradu.



Dr. Matthias Rabe, SEAT potpredsjednik za istraživanje i razvoj, ističe: "Ateca savršeno kombinira dizajn, udobnost i tehnologiju. Ona je savršena za urbanu džunglu te svojim onroad i offroad sposobnostima osigurava spektakularno iskustvo vožnje na svim vrstama putovanja. To je razlog zašto zaista vjerujemo kako je Ateca imenovana da postane referenca u segmentu. "



SEAT SUV trenutno prelazi sva očekivanja i to je posebno važan automobil za brend, ne samo zato što je otvorio vrata jednog od najdinamičnijih segmenata tržišta, već zato što sa ovim modelom kompanija ima za cilj suočavanje sa tako važnim izazovima kao što je budućnost urbane mobilnosti, što će zahtijevati nova rješenja i nove tehnologije.



Velik raspon ponude Ateca modela bio je jedan od ključnih faktora koji je najviše ocijenjen od strane žirija AUTOBEST. Turbo benzinski TSI ili turbo dizelski TDI agregati u ponudi između 115 KS i 190 KS, sa prednjim ili pogonom na sva četiri točka, sa manulenim ili automatskim DSG mjenjačem.



Tu su brojne mogućnosti opreme kao što su Full LED svjetla, širok spektar sistema pomoći vozaču, kao što su "Traffic Jam Assist", "Emergency Assist", napredni informacijski i multimedijalni sistemi upakovani sa osam-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir i tehnologijom Full -Link povezivanja. Verzija Xcellence na vrhu raspona, nudi elegantan interijer i unutrašnjost sa Alcantara® presvlakama.



U pogledu sigurnosti ATECA je u samom vrhu ponude, sa "Front Assist" sistemom kočenja za hitne slučajeve u gradskoj vožnju, koji otkriva pješake i upozorava vozača ukoliko može doći do sudara. Također, u mogućnosti je da automatski blokira kretanje vozila radi hitnog zaustavljanja.







Biznis.ba / Klix.ba