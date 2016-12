Cijene nafte su danas oslabile poslije izvještaja o rastu zaliha ove sirovine u SAD i procjene da su članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) u novembru možda pumpale veće količine "crnog zlata" nego što se mislilo, što bi potencijalno potkopalo efekte planiranog smanjenja proizvodnje.

Cijena fjučersa američke "lake" nafte WTI za isporuku u januaru skliznula je najniže za 69 centi (1,3 odsto) na 52,29 dolara po barelu u jutrošnjem trgovanju, javlja agencija Reuters.



Sjevernomorska sirova nafta "brent" za isporuku u februaru pojeftinila je za 60 centi (1,08 odsto) na 55,12 dolara za barel.



Trgovci kažu da je na pad cijena uticao izvještaj o neočekivanom povećanju zaliha sirove nafte u SAD.



Akteri na tržištu nafte su se usredsredili na prognozirano povećanje kamatnih stopa u SAD koje će vjerovatno podstaći rast dolara, što će poskupjeti naftu u dolarskoj cijeni uvoznicima koji koriste slabije nacionalne valute.



"Zamajac slabljenja cijena na tržištima nafte se nastavlja, pričemu su preko noći opale cijene i 'brenta' i WTI nafte, nakon podataka o većem rastu zaliha u SAD-u nego što je očekivano. . . koji su pokazali iznenađujuće veliki skok od 4,7 miliona barela", izjavio je Džefri Hejli, viši tržišni analitižar brokerske kuće Oanda u Singapuru.



"Očekujemo da će trgovanje u Aziji imati izvjestan negativan trend pošto trgovci smanjuju svoje dugioročne pozicije u očekivanju glavnog večerašnjeg zasjedanja Federalnih rezervi“, dodao je on, aludirajući na očekivanu odluku američke centralne banke o podizanju kamatnih stopa kasnije danas.



Greg Mekena, glavni tržišni strateg u brokerskoj kući AksiTrejder, kaže da su "trgovci uglavnom u najvećem broju već ukalkulisali u cijenu to da će Fed podići kamate za 25 baznih poena“.



Trgovci naftom kažu da dodatni pritisak na cijene vrši i izvještaj Međunarodne agencije za energiju (IEA) o tome da je OPEK u novembru pumpao oko 34,2 miliona barela nafte dnevno, odnosno za 500.000 barela više od ionako rekordne zvanične procjene naftnog kartela.



Ukoliko je to tačno, onda bi to moglo, kako ocjenjuje Rojters, da potkopa napore OPEK-a i drugih proizvođača, kao što je Rusija, za smanjenje dnevne proizvodnje nafte za gotovo 1,8 miliona kako bi se okončala dvogodišnja prevelika ponuda i pad cijena "crnog zlata".



IEA je navela da su globalne isporuke nafte porasle na rekordnih 98,2 miliona barela dnevno u novembru, pri čemu je OPEK-ova proizvodnja neutralisala smanjenje pumpanja u drugim zemljama proizvođačima nafte.



To je u suprotnosti sa očekivanom globalnom tražnjom za naftom od 96,95 miliona barela dnevno u četvrtom kvartalu 2016.



Uprkos tome, IEA je procjenila da bi zbog stabilnog rasta potražnje, na tržištu nafte početkom iduće godine moglo da dođe do deficita ponude "crnog zlata" za 600. 000 barela dnevno, ukoliko se proizvođači budu držali svog plana smanjenja proizvodnje, navodi britanska agencija.





Biznis.ba