Chicago O'Hare

Međunarodni aerodrom Chicago O'Hare ubjedljivo je najbolje uvezani aerodrom na svijetu. Na listi koju je objavila kompanija OAG u top deset najbolje uvezanih aerodroma devet ih je iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Sve do prije tri godine na mjestu najprometnijeg aerodroma u SAD-u nalazio se Međunarodni aerodrom Midway koji se također nalazi u Chicagu. Kako piše Independent, ovo nije iznenađujući podatak s obzirom na to da Chicago odavno važi za avionsko čvorište.



Kompanija OAG iz Velike Britanije koja se bavi snabdijevanjem aerodroma uvrstila je Međunarodni aerodrom Chicago O'Hare na prvo mjesto najbolje uvezanih aerodroma u svijetu.



OAG je podatke dobio jednostavnom metodom i to na način da je posmatrao svaki dolazni let i broja "legalno" uspostavljene veze u roku od šest sati. S indeksom 1,204 O'Hare je daleko ispred svog najbližeg konkurenta, odnosno aerodroma Atlanta.



Iz tabele je vidljivo kako Sad ubjedljivo dominira u zračnom saobraćaju s obzirom da se na spisku deset najbolje uvezanih aerodroma nalaze i Dallas-Fort Worth, Denver, Charlotte Douglas i Los Angeles koji se također nalaze u Americi.



Na sedmom mjestu našao se Jakarta Soekarno-Hatta iz Indonezije, a slijede ga Seattle-Tacoma, San Francisco i Phoenix Sky Harbor. Što se tiče drugih kontinenata, na 11 mjestu našao se Međunarodni aerodrom Haneda u Tokiju dok je najbolje uvezani evropski aerodrom Heathrow koji se nalazi u Velikoj Britaniji.



Američki mediji pišu da je simbolično i što se ispred najbolje uvezanog aerodroma u Evropi nalaze američki Minneapolis-St Paul, Houston i Detroit. Na 19 i 20 mjestu nalaze se aerodromi u Torontu i Frankfurtu.





Biznis.ba / Klix.ba