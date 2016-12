T. C.

Najduži tunel na svijetu koji je izgrađen u Švicarskoj a treba omogućiti bolju povezanost sjevera i juga Evrope, otvoren je za saobraćaj, objavile su švicarske savezne željeznice.

Tunel nazvan GBT (Gotthard Base Tunnel) između Ciriha i Lugana dug je 57 km i prolazi kroz planinu Sveti Gothard u Alpama.



"Božić je!", rekao je Andreas Meyer, direktor švicarske željeznice, a prenijela je agencija ATS, nakon prvog prolaska putničkog vlaka koji je iz Ciriha pošao u 6.09 sati po srednjoeuropskom vremenu i stigao u Lugano u 8.17 sati.



Tunel je u junu otvorio švicarski predsjednik Johan Schneider-Ammann, u društvu francuskog predsjednika Francoisa Hollandea, njemačke kancelarke Angele Merkel, tadašnjeg talijanskog premijera Mattea Renzija i austrijskog kancelara Christiana Kerna.







Na izgradnji tog željezničkog tunela radilo se 17 godina, a koštao je gotovo 11 milijarda eura.



Novi koridor Rajna - Alpe izravno povezuje Sjeverno more sa Sredozemnim, od rotterdamske do genovske luke.



Tunelom će svakodnevno saobraćati 260 teretnih vozova brzinom 100 km/h i 65 putničkih koji mogu ići do 200 km/h.



Poslije ovog tunela, najduži na svijetu su Seikan u Japanu (53,9 km) i tunel ispod La Manchea između Francuske i Velike Britanije (50,5 km).









Biznis.ba / Avaz