Kompanija Qantas će postati prva koja će uvesti direktnu avioliniju između Australije i Evrope, a sada je poznato i kada će se to dogoditi.

Dosad su putovanja iz Australije u Evropu značila naporna zaustavljanja, ali se Qantas pobrinuo da to promijeni. Kompanija je najavila direktne letove Boeingom 787-9 Dreamliner iz Pertha za London.



Ova linija će biti uspostavljena u martu 2018. godine. Letovi između Australije i Evrope traju gotovo 24 sata zbog zaustavljanja u Aziji ili na Bliskom istoku.



Međutim, uskoro će 236 putnika po letu moći putovati 14.498 kilometara bez zaustavljanja, a let će trajati oko 17 sati zahvaljujući novoj ruti. To će biti treći najduži let na svijetu.



Dnevno je planiran barem jedan let iz Australije u Evropu, a koliko će karta koštati, zasad nije poznato.





