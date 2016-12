Donald Trump

Donald Trump je predsjedničku kampanju bazirao na premisi uspješnog biznismena koji može samostalno platiti troškove preizbornog ciklusa. Ipak, nije spomenuo kako će se u tom slučaju nemali dio novca vrlo brzo vratiti kroz profit.

Trump je iz svoga džepa finansirao kampanju u iznosu od oko 66 miliona dolara, dok mu je od donacija došlo zavidnih 264 miliona dolara. Ipak, da je njegovo ulaganje manje od prikazanog tvrde iz Bloomberga gdje su novinari došli do zaključka kako je Trump povratio, odnosno zaradio više od 14 miliona dolara.



Kako? Koristeći pogodnosti vlastitog biznisa i šarolikog vlasništva njegovih kompanija.



Savezni zakon nalaže da kandidati koji samostalno finansiraju svoju predsjedničku kampanju moraju dio novca putem posebnih poreza preusmjeriti ka državnom budžetu. To je otežalo finasniranje, pogotovo poredeći sa mašinom novca koju je imala Hillary Clinton. Njegove kompanije nisu bile tu samo kao pomagalo u olakšavanju kampanje – one su bile stalni simbol koji ga nije napuštao ni u jednom trenutku jednogodišnje kampanje.



Povrat od 14 miliona dolara očituje se prvenstveno u djelovanju Trumpovih najvrjednijih i najkorisnijih dijelova bogatstva.



Zahvaljujući svom privatnom avionu Boeingu 757, Trump je uštedio (za njega) malo bogatstvo od oko devet miliona dolara, a njime je postao najmobilniji od svih kandidata koji nije imao potrebu zakupljivati prevoz od trećih firmi.



Više od dva miliona dolara Trump je povratio koristeći svoje objekte i hale kao mjesta za poslove kampanje i mjesta održavanja velikih skupova. Sjedište njegove cjelokupna kampanje bilo je smješteno u Trump Toweru u New Yorku.



Agenti američke Tajne službe morali su ga pratiti za vrijeme predsjedničke kampanje. Savezni zakon nalaže da ukoliko agenti koriste kandidatove vlastite prostorije ili prevoz, država vrši nadoknadu. U Trumpovom slučaju nadoknada je iznosila 1,6 miliona dolara.



Pored navedenog, zaradu su donijeli priređivanje svečanih večera, korištenje vlastitih hotela kao smještajnih kapaciteta za članove tima te potrošnja Trumpove vode, proizvoda kompanije Trump Ice.



