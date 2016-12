T. C.

Ukrajinska strana izrazila je u petak spremnost da od Rusije kupi od 1,5 do četiri milijarde kubnih metara gasa ove zime.

Rusija je potvrdila da je spremna da omogući isporuku gasa u Evropsku uniju i Ukrajinu, saopštio je ruski ministar energetike Aleksandar Novak nakon trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i Evropske komisije održanih u Briselu.



"Pregovori su bili konstruktivni, prilično sadržajni, detaljno smo analizirali situaciju u vezi sa isporučivanjem gasa u zimskom periodu Ukrajini, kao i omogućavanje pouzdanog tranzita ruskog gasa evropskim potrošačima", rekao je Novak.



Prema njegovim riječima, ukrajinska strana je izrazila spremnost da kupi između 1,5 i četiri milijarde kubnih metara gasa u zimskom periodu kako bi omogućila pouzdano snabdjevanje ukrajinskih potrošača, ali i tranzit za evropske potrošače, prenosi ruska agencija Sputnjik.



"Ruska strana i ''Gasprom'' su potvrdili spremnost da isporučuju ruski gas Ukrajini u okviru postojećeg ugovora, koji je na snazi do 2020. godine, zaključno s krajem 2019. godine", rekao je Novak.



On je naveo da će ukrajinski "Naftogas" i ruski "Gasprom" nastaviti konsultacije o isporuci gasa. "Ruska strana je spremna da obezbijedi pouzdanu isporuku gasa kako Ukrajini, tako i evropskim potrošačima u okviru ugovora koji su na snazi od 2009. godine", dodao je Novak.



Rusija, Ukrajina i Evropska komisija tokom pregovora u Briselu o gasu bili su blizu zaključivanja sporazuma, ali je potrebno da se njegov format dodatno razmotri, izjavio je potpredsednik Evropske komisije za energetski savez Maroš Šefčovič nakon sastanka.



"Trilateralni format je danas ponovo pokazao svoju efikasnost. Uz posredovanje Evropske komisije postignut je suštinski napredak o kupoprodaji gasa, ali treba dodatno raditi na tome. Strane su bili blizu zaključivanju sporazuma danas, ali je potrebno razmotriti format sporazuma. Uverili su me da će dijalog biti nastavljen", rekao je Šefčovič.



Evropska komisija je, prema njegovim rečima, spremna da, ukoliko bude potrebno, učestvuje u daljim razgovorima u trilateralnom format, piše Tanjug.





