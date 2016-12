Christine Lagarde

Generalna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde uskoro će se naći pred sudom zbog nemara u postupanju u slučaju prevare devedesetih godina prošlog stoljeća, prenosi CNN.

Ona će se na sudu pojaviti u ponedjeljak, a suđenje će trajati do 20. decembra. Lagarde će za to vrijeme biti na odsustvu s posla, ali će i dalje “raditi navečer i noću sa svojim kolegama” iz MMF-a, rekao je glasnogovornik.



Ovaj slučaj datira iz ranih devedesetih godina prošlog stoljeća i tiče se odluke suda da se jednom francuskom biznismenu dodijeli nekoliko stotina miliona eura novca poreskih obveznika.



Kada se Bernard Tapie pridružio francuskoj vladi 1992. godine, odlučio je prodati sportsku firmu Adidas koju je spasio od bankrota - kako bi izbjegao optužbe za sukob interesa.



On je naložio banci Credit Lyonnais da provede prodaju u njegovo ime. Ova banka je sljedeće godine prodala Adidas za samo 318 miliona eura skupini kupaca, uključujući podružnicu banke Credit Lyonnais. Godinu dana poslije, Adidas je opet prodat, ovaj put za 533 miliona eura, na čemu je banka uredno zaradila.



Tapie je podnio tužbu, tvrdeći da je prevaren. Dok je slučaj stigao do suda, Credit Lyonnais banka je počela propadati i država je preuzela njene obaveze. Tapie nije odustajao od potraživanja čitavu deceniju, sve dok mu sud nije dodijelio 135 miliona eura odštete.



Ova presuda je odbačena nakon žalbe. Međutim, Tapie je nastavio s borbom na sudu, a Lagarde, tadašnja ministrica privrede, odlučila je uputiti slučaj na arbitražu. Samo nekoliko mjeseci poslije, specijalno sudsko vijeće dodijelilo je Tapieu 293 milliona eura, plus kamate.



U ponedjeljak, specijalni sud sačinjen od članova parlamenta i sudija će početi razmatranje da li je Lagarde bila nemarna u odluci o arbitraži i da li je trebala preispitati dodjelu tolike sume novca poreskih obveznika.



Biznis.ba / FENA