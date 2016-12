Donald Trump

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio od američkih federalnih vlasti zatražio je dodatni budžet od 35 miliona dolara za troškove osiguranja novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Blasio je u pismu upućenom trenutnom američkom predsjedniku Baracku Obami napisao kako je potreban dodatni budžet za troškove osiguranja oko Trump Towera u blizini kojeg često dolazi do protesta.



Gradonačelnik Blasio u ponedjeljak je istakao kako je dodatni budžet potreban za osiguranje Trumpa do 20. januara 2017. godine, kada bi se on trebao preseliti u Bijelu kuću.



To što Trump sastanke nakon izbora drži u Trump Toweru, na Manhattanu, razlog je povećanja troškova tajne službe i policijskog odjela New Yorka (NYPD). Peta avenija u kojoj se nalaze luksuzne radnje često bude zatvorena za saobraćaj što izaziva pad prodaje, a samim tim i nezadovoljstvo trgovaca i vlasnika trgovina. S druge strane, postoje i oni koji su pronašli način da iskoriste ovu situaciju. Tako agenti za nekretnine u reklamama naglašavaju da klijenti dobijaju ”usluge tajne službe”.



Ranije je supruga Trumpa, Melania Trump istakla kako se iz New Yorka u Bijelu kuću neće preseliti zbog školovanja 10-godišnjeg sina Barrona. Samim tim bit će povećani troškovi osiguranja buduće najutjecajnije američke porodice.





Biznis.ba / AA