Prošle godine su njemački naučnici s Max Planck instituta prvi put uključili ogromni fuzijski reaktor Wendelstein 7-X i stvorili vruću plazmu nalik onoj u kojoj bi se trebao odvijati proces fuzije ili spajanja atoma.

Godinu dan kasnije naučni tim iz SAD-a i Njemačke objavio je u časopisu Nature da reaktor vrijedan 370 miliona eura i u drugoj fazi funkcionira u skladu s očekivanjima, što znači da proizvodi super snažna i vijugava 3-D magnetska polja kakva je dizajn predvidio, i to s "preciznošću bez presedana", piše sciencealert.com. Naučnici kažu da se pogreška u modelu događa samo jednom u 100.000 slučajeva.



Ovo je ključno iz razloga jer samo vrlo precizno magnetsko polje može zarobiti vruću plazmu dovoljno dugo da dođe do procesa nuklearne fuzije koja potencijalno može riješiti sve potrebe našeg planeta za čistom energijom.



Proces fuzije se odvija u našem Suncu, a u njemu se tokom izuzetno visokih temperatura spajaju atomi, a pritom se oslobađaju velike količine energije. Suprotan proces od fuzije je fisija, koja se odvija u sadašnjim nuklearnim elektranama - u njoj dolazi do cijepanja jezgre atoma u dva fisijska fragmenta, uz emisiju neutrona i oslobađanja velikih količina energije. Za razilku od fisije, fuzija kao nusprodukt ne stvara radioaktivni otpad, a kao gorivo bi zahtijevala morsku vodu.



Najvažnije od svega, ako gledamo dugovječnost Sunca, nuklearna fuzija mogla bi čovječanstvo opskrbljivati energijom koliko god nam treba.





