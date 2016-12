T. C.

U Maseratiju mogu biti zadovoljni, jer su za tri godine napravili 100.000 automobila, a najveća zasluga za ostvareni rezultat pripada sportskim limuzinama Ghibli i Quattroporte.

S činjenicom da je tržište objeručke prihvatilo Maseratijeve modele Ghibli i Quattroporte, ostvareni rezultat italijanske automobilske kompanije veći je i zbog samih kritika i sumnji koje su se ispostavile potpuno pogrešnim.



Kada su u Maseratiju prije nekoliko godina objavili da do 2018. godine planiraju proizvoditi 75.000 automobila godišnje, poznavaoci prilika u automobilskom biznisu odmahivali su glavom tvrdeći da kompanija nema ni automobile ni kapacitete za ostvarenje spomenutog broja.



Kako sada stvari stoje, u Maseratiju su na najboljem putu da ostvare planirano, jer je iz proizvodnih pogona tvornice u gradu Grugliasco (Italija) nakon tri godine izašlo 100.000 automobila, a jubilarni automobil je bijeli Quattroporte GranSport koji je namijenjen ogromnom kineskom tržištu na kojem, prema statistikama, sve više i više kupuju Maseratije.



70 posto od trogodišnje produkcije Maseratija pripada manjem modelu Ghibli, a očekuje se da će ga uskoro prestići sve popularniji SUV Levante čija je proizvodnja nedavno započela u Maseratijevim proizvodnim pogonima u Torinu. Sportski modeli GranTurismo i GranCabrio i dalje se prave u Modeni, domu Maseratija.



Kompaniju su 1914. godine osnovala braća Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore i Ernesto Maserati koji su se do 1926. godine bavili pripremanjem Diatto automobila s kojima su se i trkali. Prvi Maserati s karakterističnim znakom (trozubac) pojavio se 1926. godine, a kompaniju je 1937. godine kupio Adolfo Orsi čija je strast prema trkama Maserati faktički dovela do bankrota.



U priču oko Maseratija 1968. godine ulazi Citroën, a sedam godina kasnije i De Tomaso. 1993. godine Maserati prelazi u ruke FIAT-a koji polovinu udjela prodaje Ferrariju koji 1999. godine postaje stopostotnim vlasnikom Maseratija. Saradnja s Ferrarijem prestaje 2005. godine, Maserati se vraća pod okrilje FIAT-a i sada je u partnerstvu s kompanijama Alfa Romeo i Abarth.





