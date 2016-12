T. C.

Dmitrij Medvedev

Premijer Rusije Dmitrij Medvedev u utorak je nakon sastanka s premijerom Republike Turske Binalijem Yildirimom na konferenciji za novinare izjavio da su Rusija i Turska zajedničkim naporima otvorili novu stranicu u pogledu jačanja bilateralnih odnosa, napominjući da trgovinska razmjena između Rusije i Turske može dostići 100 milijardi dolara u narednom periodu, javlja Anadolu Agency (AA).

"Zahvaljujući našim zajedničkim naporima otvorili smo novu stranicu u pogledu međusobnih odnosa. Nastavit ćemo s normalizacijom bilateralnih odnosa. Današnji sastanak je zasigurno dodatno doprinio ubrzanju ovog procesa", rekao je Medvedev, te naglasio kako je sastanak s turskim premijerom bio vrlo konstruktivan i sveobuhvatan, naglasivši da su razgovarali o pitanjima u oblasti trgovine, investicija, energetike, poljoprivrede i turizma.



"Prije ovog krajnje osjetljivog i teškog perioda odnosi između dviju zemalja su se razvijali na vrlo dinamičan način. U oblasti ekonomije su postojali krajnje pozitivni kontakti. Postojali su i mnogi efikasni mehanizmi. Nismo doveli u pitanje ovu pozitivnu ostavštinu. Pokušavamo da prevaziđemo međusobne probleme koje smo imali u posljednje vrijeme. Nastavljamo saradnju na principu međusobnog dijaloga", rekao je Medvedev.



Istakao je da je potrebno iznova pokrenuti mehanizme za trgovinsku i ekonomsku saradnju.



"Potrebno je ostvariti održivi razvoj. Tokom posljednje godine došlo je do pada naše trgovinske razmjene. Tome su doprinijeli trgovinsko-ekonomski razlozi kao i politički. U tom kontekstu, za samit Visokog vijeća za saradnju Turske i Rusije (UDIK) pripremit ćemo određene dokumente o kojima ćemo razgovarati. Ovaj samit će se održati u prvoj polovini naredne godine", kazao je ruski premijer.



Naglasio je da su tokom sastanka razgovarali o pokretanju novih mehanizama za saradnju između Turske i Rusije, napominjući da će naredne godine biti pokrenut zajednički investicioni fond.



Također je istakao kako obje zemlje posjeduju potrebnu političku volju u pogledu realizacije projekta Turskog toka.



"U narednom periodu će biti nastavljeni razgovori kako bi Turski tok stigao do Evrope. Prvi krak će odgovoriti potrebama Turske, dok će drugi krak služiti za dostavu plina u Evropu. Narednih dana će biti održani sastanci o tome gdje će biti izgrađen centar za skladištenje plina. Turski tok nije rival drugim projektima plinovoda. Ovaj projekat će doprinijeti diverzifikaciji plinovoda na evropskom tržištu", rekao je Medvedev.



Naglasio je da su tokom današnjeg sastanka razgovarali i o dešavanjima u ratom pogođenoj Siriji.



"Mislim da bi poboljšanje situacije u Siriji doprinijelo cijeloj regiji. Ovo pitanje je prioritet za obje zemlje. Stav Rusije je da se rješenje krize u Siriji i budućnost ove zemlje mogu postići, prije svega, unutrašnjim dijalogom. Zato je u pogledu Sirije vrlo važan dijalog na različim nivoima između Rusije i Turske. Također, u kontekstu terorističkih prijetnji, Rusija i Turska dijele zajednički pristup. Siguran sam da će ovaj dijalog biti nastavljen i u narednom periodu", rekao je Medvedev.



Na kraju je istakao da trgovinska razmjena između Rusije i Turske u narednom periodu može dostići 100 milijardi dolara.



"Ako realiziramo velike projekte te ako intenziviramo saradnju i na drugim poljima, mislim da možemo dostići ovu cifru od 100 milijardi dolara. Po meni je to bitno za obje zemlje. Bitno je i za radnu snagu koja radi na tim projektima", kazao je ruski premijer.



Podsjećamo, premijer Republike Turske Binali Yildirim nalazi se u zvaničnoj posjeti Moskvi gdje se sastao s najvišim državnim čelnicima.





Biznis.ba / AA