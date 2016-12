T. C.

Foto: Arhiv

Euro je pao u odnosu na dolar nakon što je italijanski premijer Matteo Renzi pretrpio težak poraz na referendumu u nedjelju, prenosi BBC. Pad je zabilježen odmah nakon što je Renzi objavio kako namjerava podnijeti ostavku.

Euro je pao u odnosu na američki dolar na 1,0550 sa 1,0625 dolara, što je najniži nivo od marta 2015. godine. Ekonomski analitičari smatraju da među investitorima vlada oprez, ali ne i panika.



"Kada počnemo novu sedmicu, tržišta će vjerovatno biti poljuljana, ali se ne brinemo", kazala je direktorica istraživanja u City Index Directu Kathleen Brooks.



Također se ocjenjuje da je odbacivanjem ustavnih reformi Renzijeva politička budućnost dovedena u pitanje i da se otvaraju vrata za novu političku nestabilnost u zemlji.



Projekcije pokazuju da bi razlika na glasanju mogla biti i 20 posto u korist protivnika reformi, a ako se to potvrdi, to će biti i udarac za Evropsku uniju koja se bori da prevaziđe više kriza i koja je željela da Renzi nastavi reforme.



Analitičari su posebno zabrinuti zbog bankarske industrije Italije, što se vidi kao gubitak povjerenja. Mnoge banke se bore s teretom velikih dugova i imaju potrebu za refinansiranjem, a to će biti teže postići usred političke krize.



Većina italijanske vlasti je zabrinuta zbog ovoga problema.





Biznis.ba