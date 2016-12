Najnoviji prijedlog Evropske komisije ide dalje u odnosu na obaveze utvrđene na razgovoru o klimatskim promjenama u Parizu.

Uprkos tome što administracija novizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa ne shvata ozbiljno klimatske promjene, Evropska unija planira smanjiti potrošnju energije za 30 posto do 2030. godine. Prema Pariskom dogovoru o klimatskim promjenama, EU je već isplanirala smanjiti emisiju CO2 za 40 posto također do 2030. godine, no, novi cilj je da se eliminiše otpad te da se fokusira na obnovljive izvore energije i renoviranje starijih, manje "štedljivih" objekata.



EU će kreirati i nove inicijative za "pametno" mjerenje, kao i inovativni dizajn koji će pomoći dobavljačima energije da štede. Cilj je podstaći Evropljanje da proizvode i prodaju svoju vlastitu električnu energiju.



Plan je zasad samo u fazi prijedloga, ali ako ga odobri Evropski parlament, u smanjenje potrošnje energije će biti uloženo 177 milijardi eura javnih i privatnih investicija godišnje od 2021. do 2030. godine. Također, u Evropi će ovim planom biti otvoreno oko 900.000 radnih mjesta.





Biznis.ba / Klix.ba