Danska epitet najsretnije zemlje svijeta opravdava pozitivnom radnom etikom baziranom na kraćem radnom vremenu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Da je balans zdravog života i zdravog radnog odnosa ključan dio danske kulture najbolje pokazuje činjenica da je taj slogan istaknut i na oficijelnoj stranici ove skandinavske zemlje.



Danska vlada zagovara 37-satnu radnu sedmicu, korištenje određene pauze za ručak, minimalno pet sedmica plaćenog odmora, produženo i plaćeno roditeljsko odsustvo i fleksibilne radne rasporede uz mogućnost za rad od kuće.



Kako piše internetska stranica "Upworthy", Danci u prosjeku provode manje od jedne trećine vremena na poslu što ih i dalje čini produktivnijim od građana drugih zemalja Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država.



U Danskoj je dozvoljeno na javnim digitalnim kalendarima isticati porodične događaje kako bi ih i drugi vidjeli, a ista sloboda dozvoljena je i samcima, iako vlada zagovara prioritet porodice i daje naknadu za brigu o djeci.



"Više posla znači više stresa koji znači više zdravstvenih problema. Možda je to razlog zašto Danci najmanje troše na zdravstveni sektor", navodi "Upworthy".



Radno zakonodavstvo svoja pravila temelji i na naučnim analizama koje pokazuju da su ljudi koji se više odmaraju, kreativniji, a samim tim su bolji i sretniji radnici.



"U Danskoj mislimo da svako treba biti poštovan, od direktora do domara. Tome se trudimo podučiti i našu djecu, da se fokusiraju na dobro u sebi i drugima, a ne na status u društvu", ističe danski psihoterapeut Iben Sandahl za "The Local".



Najmanja nordijska zemlja na sjeveru Europe koja broji 5.580.000 stanovnika najsretnijom zemljom svijeta više puta proglasila su istraživanja koja su obuhvatila zdravlje ljudi, siguran posao, političku slobodu i korumpiranost vlade.



Lingvisti britanskog rječnika Oxford za riječ 2016. godine razmatrali su pojam "Hygge" koji se protekle godine masovno koristio u medijima i na društvenim mrežama.



"Hygge" je tako postao sinonim discipline življenja Danaca, a može se prevesti kao "udobnost, ugoda, uživanje".



