Avionom se prolomio gromoglasni aplauz putnika nakon prvog komercijalnog leta iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Havanu. Avion je nakon više od 50 godina sletio na Kubu, a ovaj potez dolazi samo nekoliko dana od smrti revolucionarnog lidera Fidela Castra.

Američka aviokompanija American Airlines je obavila direktan let iz SAD-a do Havane, a avion je poletio iz Miamija u 07:30 sati ujutru po lokalnom vremenu, a nakon slijetanja u Havanu je dočekan svečanim pozdravom i vodenim topovima.



"Bilo je vrlo emotivno za mene", rekao je 31- godišnjak Jonathan Gonzalez kubanskog-američkog porijekla kojem je ovo inače bio treći put da posjećuje otok.



Sat i pol nakon polijetanja aviona iz Miamija, iz New Yorka je također za Havanu poletio avion američke kompanije Jet Blue.



Aviosaobraćaj između SAD-a i Kube je od 1979. godine bio ograničen na charter letove sve do početka ove godine.



Direktni komercijalni letovi su uspostavljeni 31. augusta, povezujući nekoliko američkih aerodroma s devet gradova na Kubi.



