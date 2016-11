T. C.

Foto: Anadolija

Na kopnenom putu između Trabzona i Gumshane Turska gradi dvocijevni cestovni tunel kroz planinu Zigane koji će biti drugi po dužini tunel te vrste u svijetu.

Dvije cijevi tunela Yeni Zigane (Novi Zigane tunel) duge po 14,5 kilometara nalaze se na historijskoj ruti Puta svile, a spajat će Anadoliju, Srednji istok, Kavkaz i Iran.



Duži dvocijevni cestovni tunel postoji samo u Kini čije cijevi su duge po 18 kilometara.



Radovi na izgradnji tunela počeli su u aprilu, a prve bušotine sa strane Trebzona počele su u augustu ove godine. Do sada je već iskopano 1,5 kilometara dvotračnog dvocijevnog tunela.



Izgradnjom tunela Yeni Zegane bit će izbjegnut promet oko 100 kilometara zahtjevnog planinskog puta, što će donijeti velike uštede vremena, ali i poboljšati sigurnost u saobraćaju u toj regiji. Bit će zaobiđen i postojeći tunel koji se nalazi na planini Zegane i koji je pravi izazov za vozače teretnih vozila zbog velikog uspona i pada kroz njega.



Guverner provincije Gumushane Okay Memis istakao je kako aktuelna turska vlast, sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na čelu, već 14 godina gradi velike projekte širom Turske, a da je taj val progresa zahvatio i regiju Gumushane koja se nalazi na sjeveroistoku zemlje.



“Nakon izgradnje, tunel Yeni Zigane će biti drugi najduži dvocijevni tunel u svijetu. Otvaranjem tunela će se za našu regiju otvoriti mnoge mogućnosti, a prije svega će nam povećati turističke potencijale“, kazao je Memis.



Ističući da će putovanje tom cestom kroz tunel biti lakše jer putnici neće mijenjati velike nadmorske visine, Memis je kazao da će taj tunel povezati Gumushane sa lukama i aerodromom u Trabzonu.



“Riječ je o tunelu koji će imati tranzitni karakter, a projekat je vrijedan 550 miliona lira (160 miliona dolara). To se odnosi samo na tunel, a kompletan projekat izgradnje i pristupnica će dosegnuti blizu milijardu lira (300 miliona dolara)“, kazao je Memis.



Memis je kazao da su u toku i drugi veliki projekti turske vlade u regiji Gumushane, te je dodao da je premijr Binali Yildirim nedavno obećao da će uskoro biti dovršen projekat dogradnje aerodroma Salyazi.





Biznis.ba / AA