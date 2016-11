T. C.

Na Sajmu automobila u Parizu prošlog mjeseca kompanija Mercedes je najavila svoje namjere za proizvodnju električnih automobila predstavljanjem koncepta GenerationEQ, potpuno električnog crossovera s dometom od 500 km. Sada je šef Daimlera Thomas Weber najavio investiciju od 10 milijardi eura u razvoj porodice električnih automobila.

Plan je da se u ponudi do 2025. godine nađe deset električnih automobila baziranih na istoj platformi, a Mercedes procjenjuje da će električni automobili činiti 15 do 25 posto ukupne prodaje.



Weber je za njemački dnevni list Stuttgarter Zeitung rekao da Smart prodavati tri električna automobila. Zahvaljujući napretku u razvoju baterija, budući Smartovi automobili će s jednim punjenjem moći preći čak 700 kilometara.



Produkcijska verzija pomenutog koncepta Generation EQ će se proizvoditi u Bremenu u Njemačkoj, a crossover će se na tržištu pojaviti do 2020. godine. Nešto kasnije bi mogla stići i luksuzna Maybachova verzija.



Weber je obećao da će svi modeli EQ brenda biti drugačiji od Daimlerovim konvencionalnih automobila kada je riječ o dizajnu, ali će posuditi neke od komponenata zbog smanjenja troškova.



Govoreći o plug-in hibridnom modelu S500, Weber je rekao da će se pojaviti na proljeće te da će korištenjem samo električnog pogona moći preći 50 km.







Biznis.ba / Klix.ba