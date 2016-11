Foto: Ilustracija

Švicarski birači odbacili su u nedjelju na referendumu plan o ubrzanju gašenja nuklearnih elektrana u svojoj državi, pokazuju izlazne ankete, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema projekcijama državne televizije SRF većina kantona glasala je protiv toga da se ubrza plan švicarske vlade o napuštanju korištenja nuklearne energije.



Švicarska je prije pet godina odlučila ugasiti nuklearne elektrane, a danas su njeni birači odlučivali oko ubrzanja tog procesa kojim se zatvaranje tri od pet reaktora predviđa već naredne godine. Ovih pet švicarskih nuklearnih elektrana trenutno obezbjeđuju 40 posto električne energije u toj zemlji.



Ovu inicijativu pokrenule su antinuklearne grupe koje nuklearni energetski kompleks u Švicarskoj smatraju opasnim i zastarjelim i ističu da je vrijeme da se uvede definitivni vremenski plan, sa 2029. godinom kao krajnjim rokom za raskid s nuklearnom energijom.



Nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi, švicarska vlada usvojila je energetski plan prema kojem u razdoblju do 2050. godine Švicarska ima cilj povećati energetsku učinkovitost, povećati korištenje obnovljive energije i istupiti iz proizvodnje nuklearne energije. Švicarska vlada se saglasila da ne zamjenjuje svoje postojeće nuklearne centrale, već da one mogu da rade dok god se to bude smatralo bezbjednim.



Biznis.ba / AA