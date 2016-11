T. C.

Finska bi mogla postati prva država koja bi iz upotrebe izbacila ugalj i to u sklopu nove klimatske i energetske strategije koja bi trebala biti najavljena danas.

Vlada odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog da se ugalj prestane koristiti za proizvodnju energije do 2030. godine.



Još od 2011. godine potrošnja uglja u Finskoj sve više opada, a nacija je uložila ogromne investicije u obnovljivu energiju te je u roku od godinu dana izgradila veliki broj vjetrenjača.



Cijena energije u skandinavskim zemljama također je u opadanju od 2010. godine, a proizvodnja energije korištenjem uglja svedena je na osam posto.



Unatoč pozitivnom ishodu koji bi ova odluka donijela, ona je ipak radikalna. Države poput Austrija i Holandije također traže način kako bi zamijenili potrošnju uglja u proizvodnji energije, a Francuska je najavila zatvaranje svih fabrika uglja do 2023. godine.



Iako će Finska tek saopćiti zvaničnu odluku, to ne znači kako će zabrana stupiti na snagu istog trena. Strategija o energiji i klimatskim promjenama naći će se pred parlamentom u martu.





Biznis.ba / Klix.ba