Dvostruka tragedija aviona Malaysia Airlinesa dovela je ovu kompaniju u izuzetno tešku situaciju iz koje se pokušavaju izvući agresivnijim marketingom.

Ipak, novoimenovani izvršni direktor Peter Bellew kaže da su svjesni kako će teško vratiti povjerenje korisnika u ovaj brend. Istakao je da prihvata odluku nekih putnika da više ne lete sa njima, a prema njegovim predviđanjima ovaj avioprevoznik bi do 2018. godine trebao ponovo početi bilježiti profit.



Najbolji test oporavka Malaysia Airlinesa bit će povratak na berzu, vjerovatno 2019. godine, piše BBC.



Podsjetimo, kada je u martu 2014. godine Boeing 777 na letu MH370 sa 239 putnika i članova posade nestao sa radara putovao je iz Kuala Lumpura prema Pekingu. Pretpostavlja se da se srušio na južnom dijelu Indijskog okeana nakon skretanja sa kursa.



Onda je u junu iste godine 298 putnika i članova posade smrtno stradalo na letu MH17 iz Amsterdama prema Kuala Lumpuru. Avion je oboren na istoku Ukrajine nakon što je prolazio preko ratom razorene zemlje.



Rijetki su očekivali da će nakon ovih katastrofa Malaysia Airlines uopšte ostati u tom poslu, a putnici su ih masovno napuštali.



Izvršni direktor je priznao da uprava i osoblje kompanije svakog dana "duboko lično" osjećaju posljedice ovih tragedija, ali da preživljavanje ovakvih situacija zahtijeva "izuzetno čvrstu kičmu".



"Ovo s čime se suočavamo nije nikada viđeno u zrakoplovstvu. Ovo je povratak iz najdubljih poteškoća", kazao je Bellew.



On se kompaniji pridružio krajem juna 2016. godine nakon što ih je iznenada napustio Christoph Mueller. Osnovni prioritet im je vraćanje povjerenja putnika i prodaja više karata.



"Mislim da određeni broj ljudi nikada više neće putovati s nama, ali većina bi nas mogla uzeti u obzir", s nadom kaže Bellew. "Držali smo se po strani u prodaji i marketingu i općenito u komercijalnim zonama smo bili sramežljivi i skrivali se. Međutim, u posljednja četiri mjeseca smo krenuli veoma agresivno.



On smatra da se trebaju fokusirati na rast putovanja među kineskim narodom i da će od tog "megatrenda" uskoro i profitirati. Ipak, priznaje da je Azija tržište u kojem vlada velika gužva i da je njegova kompanija prilično odsječena, posebno u Maleziji.



"Nevjerovatno niske cijene na domaćem tržištu idu u korist potrošačima, ali aviokompanijama donose velike probleme", smatra bivši izvršni direktor irskog prevoznika Ryanaira koji ističe kako se trebaju usmjeriti na povratak profita, uključujući i "vrlo dosadnu disciplinu" kontrole troškova.



BBC piše kako su Malezijci duboko naklonjeni Malaysia Airlinesu, ali da emocije ne vode uvijek glavnu riječ. Brojne niskobudžetne kompanije dolaze sa niskim cijenama karata. Ipak, dolaskom Bellewa Malaysia Airlines kao da je finansijski oživio, iako će ga neki putnici zauvijek povezivati sa dvjema tragedijama iz 2014.





Biznis.ba / Klix.ba