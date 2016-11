T. C.

Nakon pobjede Donalda Trumpa u trci za prvog čovjeka Bijele kuće, dolar je ojačao za skoro pet odsto u odnosu na euro, pokazuju finansijska tržišta.

U odnosu na japanski YEN, dolar je sada jači za 6,5 posto, a cijena zlata je nakon početnog rasta počela naglo da pada i od izborne noći do sada ovaj plemeniti metal izgubio je na vrijednosti za više od osam posto.



Mada su mnogi prognozirali da će Trumpova pobjeda naštetiti američkoj ekonomiji, finansijski pokazatelji govore drugačije.



Već u pobjedničkom govoru u izbornoj noći Trump je promijenio retoriku. Umjesto radikalnih i nesprovodivih ideja, novi predsjednik SAD pozvao je na zajedništvo.



Na finansijskim tržištima, na kojima je u prvim trenucima došlo do burne reakcije - prodaje dionica i dolara, te prebacivanja kapitala u zlato, brzo je došlo do smirivanja.



Investitori su shvatili da Trump nakon izbora neće biti isti kao onaj iz predizborne kampanje, navode ekonomski analitičari.



Stručnjaci sada podsjećaju da je Trump obećao smanjivanje poreza, masovna ulaganja u infrastrukturu, te smanjivanje američkog trgovinskog deficita.





Biznis.ba / SRNA