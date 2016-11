T. C.

Kompanija Tesla Motors je početkom sedmice objavila da će uskoro uvesti djelomično plaćanje svojih usluga punjenja električnih automobila.

Lanac Teslinih punionica čije je korištenje do sada bilo besplatno uskoro će na sebi dobiti cijenu. Prema riječima saopćenja iz kalifornijske kompanije, plaćanje će biti uvedeno za one vlasnike električnih automobila koji svog ljubimca kupe nakon 1. januara 2017. godine.



Također, budućim vlasnicima neće biti naplaćivanja puna cijena nego će kupovina električne energije uslijediti tek nakon što vlasnik u jednoj godini potroši energiju u vrijednosti od 1.600 kilometara koja će biti besplatna.



Iako kompanija nije rekla koliko će koštati električna energija u jedinici jednog kilometra, Tesla naglašava da će se raditi o maloj cijeni koja će biti niža od prosječne cijene goriva.



U svijetu se nalazi oko 4.600 punionica u vlasništvu Tesle, a više detalja o cijeni korištenja bit će objavljeni do kraja 2016. godine.





Biznis.ba / Klix.ba