Kina je u nedjelju u Rigi najavila investicijski fond od 10 milijarda eura kojem je cilj poticanje gospodarske suradnje između tog azijskog diva i središnje i istočne Evrope.

Kineski premijer Li Keqiang u latvijskoj se prijestolnici susreo sa 16 premijera središnje i istočne Evrope na summitu na kojemu je glavna tema bila gospodarski razvoj.



Na summitu u Rigi sudjelovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković i razgovarao s premijerom Keqiangom a u razgovoru je istaknuto da je Memorandumom o razumijevanju o suradnji na području luka i lučkih industrijskih parkova, koji su dvije zemlje potpisale, kvalitetan okvir za moguća ulaganja Kine u Hrvatsku, u infrastrukturu i u promet.



Kineska novinska agencija Xinhua u nedjelju je prenijela kako će novopokrenutim kinesko-europskim fondom upravljati Sino-CEEF Holdings Ltd.



Tu tvrtku službeno je pokrenuo kineski premijer u subotu u Rigi, a vlasnik joj je Industrijsko-komercijalna banka Kine (ICBC), najveći kineski zajmodavac.



Xinhua citira izjavu predsjednika Sino-CEEF Holdinga Jianga Jianqinga koji je najavio da će fond biti vrijedan 10 milijarda eura.



Dodao je kako će fond biti usredotočen na razvoj infrastrukture, visokotehnološku proizvodnju, te industriju masovne potrošnje u regiji, uključujući i članice Europske unije i eurozone.



"Kina je potpisala memorandume o razumijevanju s Poljskom i Češkom oko financijskih doprinosa" fondu, rekao je kineski premijer Li Keqiang svojim kolegama u Rigi, no nije otkrio konkretne brojke.



Latvijski premijer Maris Kučinskis objavio je kako je njegova država također odlučila sudjelovati u fondu, no također nije govorio o brojkama.



Pokretanje tog fonda dio je kineskih pokušaja da uspostavi kopnenu i morsku vezu s europskim gospodarstvom, poznatu kao projekt "Jedan pojas – jedna cesta".



Kineska aktivnost u središnjoj i istočnoj Europi temelji se na "16+1 Forumu" za suradnju između 16 bivših istočnoeuropskih komunističkih država i Kine, pokrenutom 2012. u Varšavi.



Peking se tada obvezao opskrbiti 10,5 milijarda dolara kredita i investicija za jačanje ekonomskih veza s regijom, no analitičari tvrde kako taj kapital sporo stiže u Europu.





