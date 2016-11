Foto: Biznis.ba

Promjena vlada i ekonomskih politika u posljednjih nekoliko godina u Egiptu, smanjenje prihoda od Sueckog kanala, pad broja turista i do 70 posto i doveli su ovu zemlju do ruba ekonomske katastrofe.

Prema analizi novinara AA, pad u deviznim rezervama u Egiptu rezultirao je i padu egipatske funte u odnosu na dolar. Tokom prošle godine na slobodnom tržištu vrijednost američkog dolara iznosila je osam egipatskih funti, a sada iznosi 17.



Kako bi zaustavila rast dolara, Vlada Egipta je prije tri mjeseca zatvorila sve mjenjačnice, no, to je dovelo do formiranja crnog tržišta dolara.



Rast dolara doveo je i do povećanja cijena osnovnih prehrambenih namirnica u Egiptu, i to za 100 posto. U posljednjih mjesec dana u zemlji je neriješiv problem postala nestašica šećera. Snage sigurnosti često vrše pretrese u skladištima trgovaca i krijumčara šećerom, te oduzimaju zalihe.



U Egiptu je sve teže pronaći šećer, a u većim marketima u egipatskim gradovima poput Kaira i Aleksandrije moguće je kupiti maksimalno pet kilograma. Pored toga, kilogram sećera prije krize koštao je pet egipatskih funti, danas je njegova cijena duplo veća. Također, građani Egipta se sve više žale da im je teško doći do riže.



Vlada Egipta, kako bi riješila problem visokih cijena ali sve manjih zaliha temeljnih namirnica, u glavnom gradu Kairu su počeli kružiti i takozvani “putujući marketi”. Radi se o kamionima koji po egipatskim gradovima razvoze temeljne potrebe građana.



Redovi za par kilograma jeftinijeg šećera



Ahmed Mustafa (28), stanovnik malog grada Feyyum, 100 kilometara južno od Kaira, kazao je kako zna čekati u redu kako bi dobio dva kilogrema jeftinog šećera.



Istakao je kako želi da se njegova zemlja razvije, bude jaka i stoji na nogama.



“Vlada je pokrenilua ‘putujuće markete’ i stanovništvu nastoji po jeftinijim cijenama prodati temeljne namirnice poput šećera, ulja i riže. No, trgovci namirnicima drže visoke cijene”, rekao je Mustafa.



U redu za jeftiniji šećer i rižu već duže vrijeme čekao je i 60-ogodisji Muhammed Dayi. Rekao je kako je u njegovoj zemlji hrana, ali i sve ostalo, poskupilo.



Ministarstvo za opskrbu Egipta saopćilo je kako će u okviru borbe sa krizom u narednom periodu, putem “putujućih marketa”, narodu u pola cijene biti prodano oko osam miliona paketa hrane. U jednom paketu nalazi se po kilogram šećera, riže i crnog graha, tri vrećice makarona, ulje, paradajz sos i čaj.



Opozicija u ovoj zemlji najavila je proteste protiv državnog vodstva sve teže ekonomske situacije. Protest će biti održan 11. novembra. Opozicija smatra da potez vlade sa “putujućim marketima” ima za cilj ublaženje reakcija na teško ekonomsko stanje u zemlji.







Biznis.ba / AA