Globalna potražnja za kafom iz dana u dan raste, a zalihe kafe ne mogu odgovoriti na ove zahtjeve. Ako je suditi po Bloombergovoj analizi tržišta, glavni krivci za ovo su Amerikanci mlađi od 35 godina.

Milenijumska generacija Amerikanaca čini 44 posto ukupnog broja konzumenata kafe u SAD-u, a kafu počinju piti u sve mlađoj dobi.



U proteklih osam godina je konzumacija kafe porasla sa 34 na 48 posto među populacijom do 24 godine starosne dobi, a među populacijom od 25 do 39 godina skočila je za 9 posto.



Iako je istraživanje vršeno u SAD-u, ovi podaci se sasvim slobodno mogu primijeniti i na globalnom nivou.



Međutim, Brazil, najveći svjetski proizvođač i izvoznik zrna kafe nalazi se pred sušom zbog koje bi se u svijetu u skorije vrijeme mogao pojaviti nedostatak ovog napitka.



Posljednji izvještaj Instituta za klimu upozorio je kako bi polovina regija za uzgoj i proizvodnju kafe do polovine stoljeća mogla u potpunosti nestati. "Pojas zrnevlja" kako se nazivaju ekvatorijalne zemlje kao što su Brazil, Etiopija, Kolumbija, Vijetnam i Indonezija se suočavaju sa sve većim temperaturama i promjenama u kišnim sezonama.



Fakori kao što su kafena hrđa i povećane cijene đubriva također nepovoljno utječu na prinose usjeva kafe i podižu cijenu napitka širom svijeta.



Milenijumska generacija je odgovorna za izumiranja mnogih životinja i biljaka širom svijeta, a jedna od posljednjih koja se susreće sa ovom nepovoljnom mogućnošću je i kafa.



