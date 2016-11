T. C.

Kanada je objavila kako će iduće godine dopustiti da čak 300.000 ekonomskih migranata uđe u njihovu zemlju.

Kako su naveli, to je nastavak održavanja iste putanje koju vodi prema povećanju ekonomskog rasta.



"Vjerujem da je istinita tvrdnja da više imigranata u Kanadi znači dobru demografsku politiku naše države", kazao je John McCallum, kanadski ministar migracija, a prenosi britanski Guardian.



Ipak to nije sve što bi ekonomski migranti mogli dobiti od Kanade jer su nedavno savjetnici ministra finansija ove države savjetovali da bi Kanada svoj ekonomski rast i razvoj u potpunosti doživjela povećanjem broja mjesta za ekonomske migrante.



Tako bi broj migranata koje Kanada godišnje prima uskoro mogao da poraste i na 450.000.



Kao i mnoge druge razvijene zemlje, Kanada ima problem sa starenjem stanovništva, a to je problem koji predstavlja izazov za privredni rast.





Biznis.ba