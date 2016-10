Najavljena prodaja dvije vrijedne nekretnine iz zaostavštine bivše SFRJ našla je mjesto i u američkim medijima, a duži članak o tome objavio je New York Post. U tekstu pod nazivom "Milionski vrijedne nekretnine bivše Jugoslavije na tržištu", list piše o palači na Petoj aveniji i penthousu u Park aveniji kao o nekretninama vrijednim na stotine miliona dolara.

Podsjeća se kako su prošle sedmice lideri pet država, nekadašnjih republika SFRJ, postigli konačan dogovor o prodaji 51 nekretnine stečene u državi čiji je predsjednik do 1980. godine bio, kako navode, poslijeratni diktator Josip Broz Tito, prenosi B92.



Kao jedna od vrednijih nekretnina ističe se šestosobni dupleks apartman, sa četiri kupatila na adresi 730 Park avenija. Također, tu je vrijedno zdanje koje se nalazi na adresi Peta avenija 854. Za te dvije nekretnine, koje su u veoma lošem stanju, procijene su već završene, naveo je izvor lista.



Penthouse u Park aveniji vrijedan je više od 20 miliona dolara, a ne koristi se od 1992. godine i predstavlja simbol kolateralne štete žestokih borbi između država nasljednica. Jugoslavenska je vlada kupila rezidenciju 1975. za 100.000 dolara.



U tekstu se podsjeća kako je New York Post 2011. godine imao ekskluzivno pravo obilaska tog stana, koji su svojevremeno koristili jugoslavenski ambasadori u UN-u, kao i sam Tito na svojim putovanjima u New York.



Tokom 24 godine, Srbija je plaćala troškove održavanja 2.325 kvadratnih metara prašinom ispunjene rezidencije, mjesečno 14.000 dolara, piše list pozivajući se na izvještaje srpskih medija.



Kko god da bude kupac nekretnine u toj zgradi u Park aveniji mora biti spreman na bar četverogodišnje renoviranje, s obzirom na to da se izvođenje radova dozvoljava samo ljeti.



Što se tiče druge nekretnine na Petoj Aveniji, u njoj je trenutno smještena stalna misija Srbije u UN-u, a prostire se na 3.650 kvadratnih metara, ima dva lifta, osam kupatila i 32 sobe.



Pretrpjela je teško oštećenje prvog sprata kada je 1975. godine bačena bomba na podrumsko stubište. Posljednjih godina cijene sličnih nekretnina na toj lokaciji bile su između 28 i 36 miliona dolara. List navodi kako je zvao srbijansku misiju u UN-u tokom prošlih sedmica, no da odgovora na pitanje o ovim nekretninama nije bilo.







Biznis.ba / FENA