Iako se Tunis susreće sa krizom turističkog sektora kojoj mnogi ne vide kraj, Mohamed Ben Sheikh je uvjeren da su pred nacijom dobri dani zahvaljujući vinogradima.

"Naša zemlja je bogata lokalnim proizvodima", kaže on u razgovoru za AFP dok stoji na brežuljku svog zemljišta.



Drevna kultura vina prolazi kroz neku vrstu preporoda u ovoj pretežno muslimanskoj zemlji koja slovi za jednu od najliberalnijih u arapskom svijetu. Decenijama se Tunis oslanjao na turizam, ali uglavnom se on temeljio na plažama i suncu. Nestabilnost koja je uslijedila 2011. godine i ustanak nazvan Arapsko proljeće donijeli su veliku krizu zbog koje je zemlja na sjeveru Afrike bila prinuđena da preispita svoju strategiju. Jedna od mogućnosti bila je privlačenje ljubitelja vina.



"Vino je vrhunski proizvod koji se vezuje i za kopno i historiju. To je način promocije Tunisa", kaže Ben Sheikh, predsjednik Vijeća proizvođača alkoholnih pića. Njegov vinograd Neferis u Grombaliji smješten je na brdima iznad Mediterana, a on pokušava razviti vinski put kao "alternativni" oblik turističke ponude i nada se da će već sljedeće godine biti u prilici da ponudi usluge turoperatera.



Osim vina Tunis je dom mnogih arheoloških nalazišta.



Kada je pak riječ o vinima, ova zemlja nije novajlija. Najmanje 2.800 godina ovdje se proizvodi vino.



"Kartagena je bila rimski ambar, ali i mjesto vinskim podruma. Veliki agronom Magon prvi je pisao ugovore o vinogradarstvu", objasnio je AFP-ov sagovornik.



Vinske ture koje se planiraju uvesti podrazumijevat će putovanja od glavnog grada Tunisa do obližnjeg poluotoka Cap Bon te obuhvatati miješanje arheologije sa posjetama lokalnim vinogradima.



Tuniški proizvođači vina uglavnom su se oslanjali na stare sorte poput Carignana, ali sada uzgajaju i nove poput Chardonnayja, Viogniera i Verdeja. Ipak, potrebno im je ulaganje u nove tehnologije i procese hlađenja vina na kontrolisanim temperaturama tokom fermentacije.



Samo u regionu Neferisa na oko 450 hektara svake godine proizvodi se 1,2 miliona boca vina koje može parirati najboljim svjetskim vrstama. Ipak, uprkos optimizmu, brojke koje govore o mogućnostima izvoza i dalje su skromne. Iako ovaj sektor zarađuje oko 80 miliona eura godišnje i državi donosi 25 miliona eura poreza, prihodi od izvoza vina ne prelaze 10 miliona eura. To je dijelom zbog ograničene površine vinograda, samo 15.000 hektara na nacionalnom nivou te skoro potpunog odsustva bilo kakve marketinške strategije.



"Problem tuniškog vinogradarstva nije loša slika u javnosti već činjenica da nema nikakvih slika", kaže Rached Kobrosly, stručnjak zadužen za procjenu kvaliteta vina u vinariji Neferis.



Novinar Tahar Ayachi savjetuje organizaciju događaja vezanih za berbe i vinske podrume.



"Svojevremeno su se slavile žetve u selima", dodao je.



Pred Tunižanima je vrijeme velikog posla, ali vinogradari su uvjereni da je ovo sektor budućnosti.







Biznis.ba / Klix.ba