Volkswagen Grupa je u dobroj poziciji da ovu godinu završi kao najuspješniji proizvođač automobila na svijetu zahvaljujujući odličnoj prodaji.

VW Grupa je do kraja septembra prodala 7,61 miliona utomobila širom svijeta te zabilježila rast prodaje za 2,4 posto u odnosu na isti period prošle godine.



Trenutni lider je Toyota, koja je na prvom mjestu već četiri godine. Međutim, ove godine je zabilježila rast od samo 0,4 posto te je u istom periodu kao i VW prodala 7,35 miliona automobila.



Volkswagenova prodaja je ubrzana u trećem kvartalu godine. U prvih šest mjeseci je njemački proizvođač zabilježio rast prodaje od 1,5 posto te je prodao 5,12 miliona automobila



Uspjeh njemačke kompanije je još značajniji s obzirom na skandal koji se tiče emisije štetnih gasova, a zbog kojeg je na nekim tržištima zabilježen pad prodaje. Toyota je daleko uspješnija od VW-a u SAD-u, ali je u Kini, na najvećem svjetskom tržištu automovila, VW proda tri automobila na jedan Toyotin. VW je na krajem septembra zabilježio rast prodaje od 11 posto u Kini na čak 2,58 miliona automobila.



Toyoti su odmogli i problemi s dobavljačima. U februaru je eksplozija u fabrici dobavljača čelika uzrokovala gašenje njenih postrojenja na sedam dana, a izgubljeno je i nekoliko sedmica nakon što su oštećena postrojenja dobavljača u zemljotresu. Pad cijena goriva je doveo do smanjenja potražnje za hibridnim Priusom.



Prodaja VW-a je opala zbog Dieselgatea, no, brojke su se znatno popravile zahvaljujući potražnji za Audijevim, Porscheovim i Škodinim automobilima. Cilj VW Grupe je da do kraja godine obori prošlogodišnji rekord od 9,93 miliona prodanih automobila.





Biznis.ba