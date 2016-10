Foto: Ilustracija

Prelazak na proizvodnju vozila na električni pogon u kompaniji Volkswagen može uzrokovati ukidanje velikog broja radnih mjesta, rekao je šef Kadrovske službe u njemačkom automobilskom gigantu Karlheinz Blessing.

Blessing je za njemački dnevnik FAZ ukazao na to da vozila na električni pogon imaju mnogo manje dijelova od automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem tako da će za njihovu proizvodnju biti potrebno mnogo manje radnika.



On je istakao da neće biti otpuštanja, ali da će biti smanjenja radne snage.



"Nije u pitanju samo nekoliko stotina radnih mjesta. Ukoliko to posmatramo u narednim godinama, to će biti petocifrena brojka širom svijeta", kaže Blessing.



Biznis.ba / SRNA