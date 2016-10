BMW povlači više od 154.000 automobila i SUV vozila u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi kako bi popravio problem sa električnim instalacijama koji može dovesti do gušenja motora, javlja Anadolu Agency (AA).

Povlačenjem su obuhvaćeni modeli serije 5 i X5 i neka vozila serije 6 i X6 proizvedeni od 2007. do 2012. godine.



Kompanija navodi da žice pumpe za gorivo u rezervoaru za gorivo možda nisu pravilno uvijene. To može dovesti do toga da žice olabave i da se istopi konektor, što dovodi do curenja goriva. Zbog toga može doći do zaustavljanja rada pumpe za benzin i gušiti motor.



BMW je istakao da za sada nije obaviješten o tome da je spomenuti problem izazvao nesreće ili povrede.



Distributeri će zamijeniti modul pumpe za benzin bez dodatnih troškova za vlasnike vozila. Očekuje se da će povlačenje početi 5. decembra ove godine.



