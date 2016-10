Proizvođač automobila Ford objavio je da povlači 412.000 stariji SUV modela u svijetu zbog kako bi otklonio problem sa curenjem goriva, koje može dovesti do požara.

Povlačenje pokriva modele Ford Escapes od 2010. do 2012. godine i Ford Mercury Mariners od 2010. do 2011. koje pokreće trolitarski V6 motor.



Iz Forda naglašavaju da dio za dovod goriva može stvoriti pukotine i curenje benzina, što bi moglo dovesti do požara. U saopštenju kompanije se navodi da za sada nisu obaviješteni o bilo kakvoj nezgodi, požaru ili povredi uzrokovanoj spomenutim problemom. Većina opozvanih vozila prodana je u Sjevernoj Americi.



Distributeri će zamijeniti obod modula za dovod goriva bez dodatnih troškova za klijente. Iz Forda su istakli da će kupci o svim detaljima biti obaviješteni do 12. decembra.



Dodaje se da svi vlasnici, koji osjete miris benzina ili posumnjaju na problem, odmah jave distributerima.





Biznis.ba / AA