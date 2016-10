T. C.

Foto: Arhiv

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) je saopćila kaže da je porasla proizvodnja električne energije iz kapaciteta obnovljivih izvora, prenosi BBC.

IEA u novom izvještaju navodi da će proizvodnja energije iz solarnih i vjetroelektrana, te drugih obnovljivih izvora, rasti brže od predviđenog roka do 2021. godine i to pod učinkom povoljnijih politika i smanjenja troškova proizvodnje.



Blizu 825 gigavati novih kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije trebalo bi se instalirati do 2021. godine, što je napredak od 42 posto u odnosu na 2015., i predstavlja povećanje 13 posto u odnosu na prethodne procjene.



Godine 2021. obnovljive izvore energije predstavljat će 28 posto svjetske proizvodnje struje, nasuprot 23 posto krajem 2015., rekordne godine glede ulaganja i pokretanja proizvodnje.



"Te optimističnije perspektive objašnjavaju se napretkom politika, posebno u tri zemlje - Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Kini i Indiji", ustaknuo je Paolo Frankl, direktor odjela Obnovljive energije pri IEA.



Za pet godina, troškovi solarne energije trebali bi također pasti za 25 posto dok će se smanjiti za 15 posto kada je riječ o eolskoj energiji.





Biznis.ba / Klix.ba