Indijska aviokompanija Air India mogla bi svojim konkurentima oteti titulu najdužeg leta na svijetu nakon što u decembru uspostavi liniju New Delhi-San Francisco.

Najduži let na svijetu će trajati gotovo 16 sati prema Sjedinjenim Američkim Državma (SAD) i gotovo 17 sati nazad do Indije. Avion će u jednom potezu preletjeti 12.379 kilometara što je trećina kruga oko Zemlje.



Taj bi rekord trebao trajati do februara sljedeće godine jer su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) najavili uvođenje leta od Dubaija za Panama City dug 13.821 kilometar koji će trajati 17 i pol sati.



Inače, najduži let ove godine je zabilježila aviokompanija Emirates Airlines, avion Airbas A380, koji je u martu ove godine sletio na Novi Zeland. Prema podacima industrijskog websitea airwaysnews.com, avion je bez usputnih slijetanja preletio liniju Dubai-Ocleand dugu 14.200 kilometara, nadmašivši raniji rekord australijskog Quantasa od 13.800 kilometara na ruti Sidney-Dalas iz 2014. godine.



Ovo je istovremeno bio i let s najdužim trajanjem, budući da su putnici u zraku proveli 17 sati 15 minuta u povratku iz Oclenda u Dubai.





Biznis.ba / Klix.ba