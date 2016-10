Foto: Arhiv

Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo iz Brisela da meso u Tursku može izvoziti putevima preko Evropske unije, što će značajno smanjiti troškove transporta, a vjerovatno i povećati otkupnu cijenu govedine u BiH. Ipak, prevoz hladnjačama, odnosno kamionima najvjerovatnije će početi tek od sljedeće godine s obzirom na to da je ostalo da svaka zemlja pojedinačno odobri taj transport.

"Obaviješteni smo da smo dobili dozvolu Brisela i sada smo u fazi dobijanja saglasnosti od svih zemalja. To je jedan proces koji će da traje koju nedjelju i vjerujem da će sve zemlje dati saglasnost", rekao je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ističući da će u najskorije vrijeme biti održani razgovori s turskim predstavnicima o kontingentu za izvoz u 2017. godini.



On je, takođe, rekao da bi obezbjeđenje uslova za prevoz drumskim putem preko Bugarske značajno pojeftinilo sam transport, zahvaljući čemu bismo bili daleko konkurentniji nego što je to sada slučaj. Naime, u ovom trenutku BiH meso u Tursku može izvoziti samo avionom jer Evropska unija ne dozvoljava kopneni transport preko svoje teritorije s obzirom na to da BiH nema dozvolu da tu vrstu robe plasira na tržište Evropske unije.



Avionski prevoz sada plaća naručilac mesa u Turskoj, što se direktno odražava na cijenu mesa u BiH s obzirom na to da se svi troškovi kalkulišu, a kako kaže Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, u slučaju transporta kopnenim putem cijena mesa u BiH trebalo bi da bude veća. "Puno bi značilo dobijenje dozvole za koridor preko Bugarske, kako za meso, tako i za mlijeko. Sa stanovišta smanjenja troškova prevoza to bi bilo od izuzetnog značaja, posebno zato što onaj koji sada kupuje meso u Turskoj plaća avio-prevoz, koji je ukalkulisao u svoju cijenu, zbog čega manje plaća meso ovdje", rekao je Vasić.



Ono što je sigurno jeste da će prevoz mesa preko Bugarske desetkovati posao aerodroma u BiH, koji su na tim poslovima u posljednje dvije godine zaradili značajan novac. "Nemam informacija da smo dobili dozvolu, ali naravno da bi to uticalo na sve aerodrome u BiH, a samim tim i na poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla", rekao je Rifet Karasalihović, direktor ovog aerodroma.



Dok u aerodromima negoduju i plaše se za svoj posao, s druge strane prevoznici trljaju ruke ističući da jedva čekaju da transport mesa otpočne kamionima i hladnjačama.



"Svaki posao koji dođe puno znači za svakog prevoznika u RS i BiH. Puno bi značilo to za Tursku, jer se radi o velikom i stabilnom poslu", rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske.



Prema nezvaničnim informacijama, avio-prevoz za meso iz BiH u Tursku košta oko 5.000 evra, zavisno od aerodoroma do aerodroma, a cijena kamionskog prevoza za 25 tona mesa bila bi oko 1.500 do 1.800 evra, zavisno od destinacije u Turskoj. Podsjećanja radi, Turska je odobrila BiH bescarinski uvoz od 15.000 tona mesa još 2015. godine, a jedno vrijeme taj posao je bio blokiran zbog malverzacija unutar BiH jer je u Turskoj završavalo meso koje nije porijeklom iz BiH. Ti problemi su početkom 2016. godine izglađeni, nakon čega je opet počeo izvoz.





Biznis.ba / NN