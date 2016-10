T. C.

Foto: Ilustracija

Austrija od početka decembra do Uskrsa treba desetak hiljada stranaca za rad u turizmu.

Nekoliko stotina Slovenaca zapošljava se u Austriji tokom zimske turističke sezone, kad hoteli i sijaški centri u toj zemlji trebaju konobare, kuhare i instruktore skijanja, navode u petak slovenski mediji.



Zbog pojačanih potreba za takvim kadrom, Austrija od početka decembra do Uskrsa treba desetak hiljada stranaca za rad u turizmu, a slovenskim je kadrovima takav angažman vrlo zanimljiv i zbog novca i zbog blizine.



Samo početkom ove sedmice austrijski javni zavod za zapošljavanje objavio je preko evropske mreže EURES-a potrebu za zapošljavanjem 1345 kuhara, 1061 konobara i 308 sobarica, a traže se i instruktori skijanja, navodi ljubljansko "Delo".



Uz javne servise za zapošljavanje, dodatne kadrove za rad u turizmu redovno traže i privatne agencije, a izravno i sami poslodavci.



Slovenija je austrijskim poslodavcima zanimljiva zbog geografske blizine te dobrog iskustva sa slovenskim radnicima te zbog slovenskih agencija za zapošljavanje, koje su kredibilni partneri, izjavio je savjetnik za evropske mrežu za zapošljavanje EURES Žarko Markovič.



Slovenske zaposlenike najviše uzimaju poslodavci iz južnih austrijskih pokrajina Kaerntena, Salzburga i Voralberga.



Iz sjevernih dijelova Slovenije desetak hiljada Slovenaca u stalnom su radnom odnosu u kompanijama u Austriji, kamo na radno mjesto putuju svaki dan, no tzv. sezonski radnici u turizmu u pravilu ne odlaze kući ni vikendom, ali imaju solidne plaće te im poslodavci plaćaju doprinose i akontaciju poreza na dohodak.



Prosječna zarada je od 1300 i više eura na mjesec za šestodnevnu radnu sedmicu, a zarada vještih i osposobljenih kuhara zna biti i višestruko veća. Svi imaju i pravo na dobivanje dijela godišnjeg bonusa, to jest dijela tzv. 13. plaće i besplatnu hranu, a tu je i dodatna zarada od napojnica, napominju slovenski mediji.





Biznis.ba