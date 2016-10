Aljaska

Na današnji dan 1867. godine Aljaska je postala američko vlasništvo - Amerikanci su ispisali Rusima ček na tadašnjih 7,2 miliona dolara, a onda za prvih 50 godina vladavine zaradili na njoj sto puta više.

Kupovina ovog poluostrva, na kome su kasnije pronađene velike zalihe nafte, gasa i rude, danas se smatra jednom od najpametnijih transakcija u historiji.



Šta će nam ta "ledara", pitali su se u momentu kupovine Amerikanci. Dogovor je smatran glupošću, a kupovina "bacanjem para u vjetar". Protiv kupovine Aljaske bili su i američki Senat i Kongres.



Ruska Aljaska je u 19. vijeku bila centar međunarodne trgovine. U njenom glavnom gradu trgovalo se kineskim tkaninama, čajem, pa čak i ledom, koji je bio potreban jugu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prije pojave frižidera.



Građene su fabrike i brodovi, a već su bila otkrivena i nalazišta zlata. U vrijeme najvećeg procvata glavni rukovodilac ruskih naselja bio je trgovac Aleksandar Baranov. On je veoma zavolio Aljasku, pa je oženio i ženu koja je rođena na tom poluostrvu, kći vođe naroda Aleuta.



Nakon njegove smrt 1819. godine dolazi do stagnacije. Starosjedioci su počeli živjeti u nemaštini i siromaštvu, pa su podizali bune. Onda je izbio Krimski rat, u kome su Velika Britanija, Francuska i Turska zaratile protiv Ruske Imperije.



Rusija više nije mogla snabdijevati i braniti Aljasku, jer su pomorske puteve kontrolisrali saveznički brodovi. Čak je i trgovina zlatom prestala funkcionirati. Ideja da se Aljaska proda istovremeno se pojavila na obje strane. Rusi su smatrali da nije loše da prodaju neprofitabilnu i problematičnu regiju.



Vlada Aleksandra Drugog odluku o prodaji Aljaske pravdala je udaljenošću "Ruske Amerike" od centralne Rusije i visokim troškovima. Nakon prodaje, "zlatna groznica" pogodila je Aljasku 80-ih godina 19. vijeka i donijela SAD milione dolara.



Ostale su zabilježene različite verzije o novcu koji je Rusija dobila za Aljasku - od spekulacija da je sedam miliona "zlatnih" dolara misteriozno potonulo sa brodom u Finskom zalivu, do toga da je taj novac pohranjen u londonsku banku.



Aljaska, koju zbog važnog međunarodnog saobraćajnog položaja danas zovu "prozorom prema Aziji" i "zadnjim vratima prema Kanadi", 1912. godine službeno je proglašena teritorijom SAD, a 1959. godine i 49. saveznom američkom državom, koja uz Havaje, jedina nije direktno povezana sa američkim teritorijom.



Iako je najveća država SAD, ona je vrlo slabo naseljena, sa svega 700 hiljada stanovnika. Ipak, prihodi stanovnika Aljaske su među najvećim u SAD, napominju portali.



