Od jula 2015. godine, cijena nafte je, uz nekoliko manjih proboja kratkog daha, konstantno ispod 50 dolara po barelu.

Prvi razlog pada cijene nafte: Proizvodnja iz uljanih škriljaca







Opšti je koncenzus da je cijena nafte u posljednje dvije i po godine dobrim dijelom opala zbog uvećanja proizvodnje nafte iz naftnih škriljaca. Iako je rasprostranjeno viđenje da proizvodnja iz naftnih škriljaca u SAD može biti profitabilna i po veoma niskim cijenama nafte, statistika govori drugačije.



Jedna od kompanija upućena u zbivanja na tržištu nafte je objavila da je, u periodu od jula 2015. do februara 2016. godine - kad je cijena nafte najviše opala, aktivnost na bušotinama umanjena za 28% što proturiječi pomenutom gledištu. Povrh toga, od početka silaznog trenda cijene nafte, u julu 2014. godine pa do danas, aktivnost je opala za čitavih 72%. Jasno je da niska cijena nafte ne pogoduje razvoju i rastu naftne industrije.



Drugi razlog pada cijene nafte: Saudijska Arabija





Kao najveći izvoznik nafte čiji budžet se puni od prodaje nafte, Saudijska Arabija je, prema nekima, imala velikog udjela u obaranju cijene nastojeći da uveća svoj udio na tržištu. Neki procjenjuju da rezerve ove države iznose oko 200 milijardi barela. To joj je omogućilo da svakodnevno preplavljuje tržište sve većim i većim isporukama sa ciljem marginalizacije drugih država-proizvođača. Povratni efekat ovoga je pad cijene nafte i posljedična neprofitabilnost sektora proizvodnje i prerade ovog energenta.



Venecuela, kao najveći proizvođač u Južnoj Americi, je na rubu bankrota a stanovništvo se bori sa nestašicama i hiperinflacijom.



Iran je dugo bio po strani zbog višegodišnjih sankcija namentnutih povodom spora oko nuklearnog programa. Ponovo je ušao na tržište nafte januara ove godine sa ambicijama da povrati izgubljenu poziciju i uveća proizvodnju. Regionalni rivalitet ove dvije sile, uz borbu za udio na tržištu nafte, motivisali su saudijsku državu, koja polako gubi neprikosnovenu poziciju unutar OPEC-a, da lobira za smanjenje proizvodnje nafte na globalnom nivou.



Reakcija cijene nafte nakon septembarskog sastanka OPEC-a







Na sastanku država članica OPEC-a u Alžiru, u septembru ove godine, postignut je dogovor da se smanji proizvodnja. Saudijska Arabija se obavezala da proizvodnju snizi za 300.000 barela dnevno. Nedugo poslije toga, Rusija kao najveći proizvođač-izvoznik izvan OPEC-a, obavezala se na sličan potez.



Još jedan događaj je zakazan za 30. novembar u Beču na kome će učestvovati države-članice OPEC-a i Rusija.



Kao rezultat ovih dogovora, cijena nafte je premašila psihološku granicu od 50 dolara dostigavši jednogodišnji maksimum bilježeći tako rast od oko 90% od početka februara ove godine.



